Dominee Dekker eindelijk bevestigd

SCHIEDAM – Een half jaar na haar aantreden in Schiedam kon dominee Janneke Dekker-de Groot zondag eindelijk worden bevestigd in het ambt. Dat gebeurde door haar vader ds. Kees de Groot, die predikant in Nunspeet is. Het was voor Janneke Dekker de gecombineerde bevestigings- en intrededienst, die niet in het kerkgebouw Westvest 30 van de Nederlands Gereformeerde Kerk Schiedam plaatsvond, maar vanwege de ruimte en de voorgeschreven corona-afstanden van anderhalve meter onderling in de Grote of Sint Janskerk.

Door Kor Kegel

Eigenlijk had ze op zondag 5 april bevestigd moeten zijn, maar in maart maakten de eerste coronamaatregelen van de regering kerkdiensten onmogelijk. Aanvankelijk kon zelfs huisbezoek bij de gemeenteleden niet plaatsvinden en ging ze voor in een lege kerk, die wel via internet en de kerktelefoon werd uitgezonden zodat de gemeente kon meeluisteren. In die periode is ze wel bij de gemeenteleden geaccepteerd geraakt; dat merkte ze toen ze eenmaal wel thuis bij de gelovigen kennismakingsgesprekken kon voeren.

“Het was een prachtige dienst zondagmiddag,” vond Janneke Dekker zelf. Er waren ruim 150 aanwezigen. Haar vader ds. De Groot preekte over Marcus 4 : 26-29 met als thema ‘vertrouw op Gods kiem- en groeikracht’. Van hem en van broeder Ad Hekman, voorzitter ad interim van de kerkenraad, kreeg ze bijbelteksten mee, evenals van ds. Herman Scheffer, haar mentor in de regio Holland-Zuid, en van ds. Jaap Dekker, haar schoonvader en één van haar docenten aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.

Zelf mocht ze de tweede helft van de dienst leiden, waarin ze preekte over Johannes 3 : 30: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Na de dienst werd ze toegesproken door burgemeester Cor Lamers, die de wens uitsprak dat ze behalve een voorganger in de kerkelijke gemeente ook een voorbeeld en inspiratiebron in de stad Schiedam zal zijn. Dat het een belangrijke en ook feestelijke dienst was, bleek voorts uit de aanwezigheid van ds. Peter Colijn van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt uit Rotterdam-Delfshaven “op 2800 stappen van onze kerk vandaan.”

Vanwege de coronamaatregelen kon er niet door de gemeente gezongen worden. Wel werden er liederen gespeeld en gezongen door een muziekgroep, waarin haar echtgenoot Pieter Dirk Dekker plaats had met zang en gitaarspel en waarin ze zelf ook zong. Na afloop was er koffiedrinken en gelegenheid tot feliciteren, alles op anderhalve meter afstand...