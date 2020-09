Open Monumentendagen Schiedam 2020: coronaproof

SCHIEDAM - De landelijke Open Monumentendagen, waar Schiedam elk jaar met plezier aan meedoet, zijn dit jaar vanwege de corona-maatregelen anders dan anders. Maar niet minder interessant! Om iedereen voldoende ruimte te geven, zijn er vooral grotere panden open. Verder zijn er filmpjes opgenomen en er zijn wandelingen in de buitenlucht. Zo is het toch mogelijk om Schiedams historische pracht zichtbaar te maken, terwijl de veiligheid van de bezoekers en de organisatoren voorop staat.



De opening, die wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Schiedam, is op vrijdagavond 11 september om 20.00 uur. Wethouder Marcel Bregman opent dan het weekend. Daarna houdt dr. Geert Medema een lezing over het onderwijs aan arme kinderen in Schiedam. De lezing vindt plaats in HotspotHutspot, de onlangs gerestaureerde en herbestemde Armenschool aan de Kloosterplaats. Omdat er slechts ruimte is voor 20 bezoekers wordt deze lezing ook opgenomen, zodat deze via Youtube ook achteraf kan worden bekeken. Aanmelden voor deze lezing is verplicht en kan via secretaris@historischeverenigingschiedam.nl o.v.v. telefoonnummer.



Er zijn dit jaar veel rondleidingen in de buitenlucht, ook om ophopingen van publiek in of voor monumenten te voorkomen. De rondleidingen worden gegeven op de R.K. Begraafplaats, waar veel vooraanstaande Schiedammers hun laatste rustplaats vonden en in het Stedelijk Museum, dat oorspronkelijk het Sint Jacobs Gasthuis was, waar Schiedam zijn armlastige bejaarden onderbracht. Er is ook een rondleiding langs de Schiedamse molens en in en rond het oude dorp Kethel. Vanaf de bibliotheek in de Korenbeurs starten speciale Anne M.G. Schmidt-wandelingen voor kinderen. Voor wie weinig geduld heeft zijn er speeddates met Schiedam in de vorm van mini-wandelingen van een half uur. Die starten vanaf het oude Stadhuis op de Grote Markt. Tenslotte is er een rondleiding voor nieuwe Schiedammers die zo kennis kunnen maken met de belangrijkste historische Schiedamse plekken.

Alles bij elkaar zijn in de binnenstad van Schiedam en de dorpskern van Kethel zo’n 20 historische locaties opengesteld voor het publiek. Voor de meeste monumenten is een maximumaantal bezoekers vastgesteld vanwege corona. Dit staat in de folder en wordt op elk pand zelf vermeld. Het kan dus zijn dat bezoekers eventjes moeten wachten tot er weer ruimte is. De meeste panden zijn op beide dagen geopend voor het publiek, doorgaans van twaalf tot vijf uur. Voor specifieke informatie per pand en de rondleidingen is de digitale programmafolder te downloaden vanaf www.openmonumentendag.nl/schiedam. Bij de Waag staan het hele weekend vrijwilligers die bezoekers de weg wijzen en informatie geven. Daar is ook de programmafolder verkrijgbaar.



Een extra feestelijk tintje dit jaar is de 250ste verjaardag van molen De Drie Koornbloemen op de Vellevest. Op zaterdag 12 september om elf uur steekt wethouder Duncan Ruseler daar een korte feestrede af. En de Schiedamse stadsdichter brengt een ode aan deze ‘Schiedamse reus’. Ook is na een lange periode van sluiting de prachtig gerestaureerde Havenkerk weer toegankelijk voor het publiek. De nieuwe gym in het pompstation aan de Rotterdamsedijk is ook eindelijk te bezichtigen. En in de oude branderij van Dirkzwager aan het Groenweegje wordt uitleg gegeven over de ideeën die er zijn om dit pand te ontwikkelen tot ‘Distillershotel’. Tijdens alle activiteiten wordt de 1,5-meterregel in acht genomen. Op alle locaties is handgel aanwezig.

Naast dat de vrijdagavondlezing digitaal te bekijken zal zijn, maakte het Schiedamse comité dit jaar samen met SCHIE TV korte filmpjes over enkele bijzondere monumenten. Zo kunnen alle liefhebbers en mensen die liever niet ‘live’ de stad niet in willen, toch meegenieten en iets leren over monumentaal Schiedam. De links naar de filmpjes komen op social media en op www.openmonumentendag.nl/Schiedam te staan.