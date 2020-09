Rondleiding door het Sint Jacobs Gasthuis

SCHIEDAM - Meestal bezoek je het Stedelijk Museum Schiedam om naar kunst te kijken of mee te doen aan een workshop. Maar welke verhalen horen er bij het gebouw? Waarvoor werd het Sint Jacobs Gasthuis ooit gebruikt? En wat komt er bij kijken als je het rijksmonument als museum gebruikt?

Tijdens het Open Monumentenweekend kun je daar achter komen tijdens een exclusieve rondleiding achter de schermen. Die brengt je op plekken die je nog niet kent. Op zaterdag 12 september en zondag 13 september zijn er in totaal 12 rondleidingen; elk heel uur kun je meedoen. De eerste start om 11.00 uur, de laatste om 16.00 uur. Meld je aan via info@stedelijkmuseumschiedam.nl. De rondleiding is gratis en coronaproof.



Even een spoiler: al sinds de 13de eeuw staat op de plek van het huidige museum een gasthuis, een bejaardentehuis. Het huidige gebouw werd in 1787 gebouwd door Giovanni (Jan) Giudici, een Italiaanse architect die in Nederland werkte. Hij ontwierp een symmetrisch gebouw met een linkervleugel voor de mannen. De vrouwen woonden aan de rechterkant. Op de plek waar je nu het museum binnenkomt, kwamen de bejaarden samen om te bidden. Bejaard was je overigens al op je 40ste.



Tijdens de rondleiding zal een rondleider over van alles vertellen. Wat komt er in een museum kijken bij de klimaatbeheersing? Hoe verlicht je de kunst goed? En hoe beveilig je kostbare stukken? Ook krijg je meer te horen over de renovatie van het Sint Lucas Gasthuis. De gemeente - eigenaar van het gebouw - begint dit najaar met renoveren. Het museum sluit dan voor een jaar.



De rondleiding duurt ongeveer 30 minuten • Start: elk heel uur in het entreegebied van het museum, om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur • Je kunt gratis meedoen. Wil je daarna een bezoek brengen aan de tentoonstellingen? Dan kun je even langs de kassa van het museum. Schiedammers betalen € 5 pp • De rondleidingen zijn in kleine groepjes van 6 personen • Je houdt als bezoeker natuurlijk anderhalve meter afstand tot de rondleider • Meld je nu aan via info@stedelijkmuseumschiedam.nl.