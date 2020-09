Posters en wedstrijdkaarten Schoolbrengweek overhandigd

SCHIEDAM - Op donderdag 3 september overhandigde wethouder Jeroen Ooijevaar de eerste posters en wedstrijdkaarten aan de leerlingenraad van de basisschool De Klinker in Schiedam. Op de kaarten wordt aangegeven wanneer en op welke wijze kinderen en ouders naar school komen tijdens de Schoolbrengweek. De Schoolbrengweek wordt gehouden van 10 tot en met 18 september. De winnaars krijgen leuke prijzen, zoals gratis bioscoopkaarten of winnen een uitvoering van de Magic Traffic Show.

Wethouder Ooijevaar: ’Ik zie vooral veel enthousiasme bij leerlingen. Zij vinden het gezellig om samen met hun ouders lopend of op de fiets naar school te komen. Maar dat lukt niet altijd. Dan is het niet erg om soms anders naar school te komen. Als het belangrijkste vervoermiddel naar school maar de voeten of de fiets blijven!’. Samen lopen en fietsen is leuk blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Eindhoven. Veel leuker dan dat vader of moeder de kinderen met de auto naar school brengt. Lopend of op de fiets naar school is goed voor de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving. Bovendien doen kinderen op weg naar school veel verkeerservaring op. Deze ervaring is belangrijk als zij straks zelfstandig naar school gaan. En onderweg is tijd voor uitleg over gevaarlijke verkeerssituaties. Bewegen is goed voor het lijf natuurlijk, maar ook voor de hersenen. Wist u dat bewegen ook goed is voor de concentratie en het leren op school? Wanneer kinderen voldoende bewegen, raken de hersenen goed doorbloed en krijgen ze voldoende voeding en zuurstof.