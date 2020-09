Schiedams Boekhuis viert Independent Bookstore Day

SCHIEDAM - Op zaterdag 12 september vindt de vierde Independent Bookstore Day in Nederland plaats. Die dag vieren we de boekwinkel en de lezer. Het begint een traditie te worden. We hebben ons best gedaan om een mooi programma samen te stellen met alle aanpassingen die nodig zijn om deze dag coronaproof te kunnen vieren.

Zo hebben we ook deze keer speciale uitgaven in gelimiteerde oplage, waaronder de exclusieve Bookstore Day-uitgave ‘Ik mag niet klagen, met twintig nieuwe verhalen van onder meer Jaap Robben, Lize Spit, Maartje Wortel en Nina Wijers ter ere van twintig jaar ‘Write Now!’, de verhalenwedstrijd die de springplank vormt voor jong schrijftalent.

De speciale uitgaven zijn alleen op deze dag te koop. Het gaat om mooie exclusieve publicaties, gesigneerde exemplaren en scherp in prijs verlaagde boeken. Het Boekhuis is speciaal voor deze dag geopend van 10:00 uur tot 21:00 uur en niet meer dan vier mensen tegelijk in de winkel.

Programma:

Muziek met Gijs van Rij

Annette Jongen, eigenaar, en Gijs van Rij hebben een muziekprogramma bedacht rondom het prentenboekendebuut Het wilde dierenorkest, geschreven door bestsellerauteur Dan Brown. Het wilde dierenorkest is prachtig uitgevoerd met een gratis app met muziek gecomponeerd door de auteur zelf, raadsels en vrolijke illustraties.

Tijdstip: 12.00u – 14.00u Entree is gratis. Locatie: Het Schiedams Boekhuis, Hoogstraat 106

Er wordt 1,5 meter afstand gehandhaafd. Er mag slechts één volwassene mee per kind/groep kinderen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.

Auteurs Sanneke van Hassel en Mohammed Benzakour interviewen elkaar

over hun nieuwste bundels ‘Nederzettingen’ en ‘De ogen van Fadil’, onder het genot van een hapje en een drankje, speciaal gemaakt door Zavor Coffee Experience ter gelegenheid van Bookstore Day.

Tijdstip: 15.30u – 16.30u Entree € 5,00 Locatie: Zavor Coffee, Hoogstraat 91 (inschrijven verplicht)

Poetry slam performances tijdens Diner Bookstore Day in Zavor

met onder andere woordkunstenaar Charlie Dichter, Dorchess en de winnaar van de Schiedamse poetry slam Ilja van Dishoeck! Tijdens de poetry slam performance kun je genieten van een Bookstore Day driegangenmenu. Prijs € 27,50 pp

Tijdstip: 18:00 uur – 20:00 uur, Entree € 5,00 pp (entreegeld wordt verrekend met het diner of de consumptie ) Locatie: Zavor Coffee Experience, Hoogstraat 91 (inschrijven verplicht)

Inschrijven via: info@schiedamsboekhuis.nl. Voor het volledige programma ga naar: www.schiedamsboekhuis.nl of bel naar: 010-7611352