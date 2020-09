nieuw glas in lood in gorzenkerk

SCHIEDAM - Precies één week voor het kerkelijk feest Maria-Geboorte (de moeder van Jezus) zijn op dinsdag 1 september de laatste 2 van de 4 gebrandschilderde glas-in-lood panelen aangebracht, kunstwerken uit de geest, én gemaakt door Delfhavense kunstenaar/glazenier Henk van Kooy, in opdracht van een stichting/fonds met liefde voor het gebrandschilderde glas. Een eerdere plaatsing was voorzien rond 15 augustus, de dag van Maria-Hemelvaart, maar door de zomerhitte is alles verschoven.

Door Roger Pluijm

De bedoeling was dat een en ander met een kleine kerkelijke viering gepaard zou gaan. Maar gezien de corona-beperkingen en andere redenen, heeft de plaatsing in stilte plaatsgevonden. De kerk gaat sluiten en dan toch nog nieuwe ramen? Ja, want het project was al in gang, en het kerkgebouw is een monument, enige blijvende toegankelijkheid moge toch de verwachting zijn.

De voorstellingen bettreffen zgn. staties uit het leven van ‘de lijdende’ moeder Maria, de serie heet dan ook: Stabat Mater, de bedroefde Moeder bij het kruis – de vier smarten van Maria. Episodes uit het leven van Maria, gebaseerd op evangelieverhalen. Raam 1: Maria en Jozef met het kindje Jezus op de vlucht naar Egypte; 2: Maria vindt Jezus terug in de Tempel; 3: Maria als Moeder van Smarten onder het kruis bij haar Zoon, en 4: De Hemelvaart van de Heer, met de achterblijvende Maria, die haar Zoon andermaal moet missen. Dit vierde en laatste paneel is wat mystiek, maar bijzonder. Maria is hier abstract weergeven als een gloeiende meteoor, gemaakt van oud, gewelfd, rood glas. Boven haar, haar ten hemel varende Zoon. In tegenstelling tot de eerdere (geheel) ‘beglaasde’ Liduinakapel, is de Mariakapel sober, alle aandacht gaat uit naar de 4 panelen, geen omlijstende versiering. Denkt u niet aan monumentale kathedraalramen, het betreft intieme Maria-voorstellingen, die op ooghoogte zijn te beschouwen.

De kapellen in de kerk zijn niet zoals dusdanig gebouwd, later ingebracht, oneerbiedig: een soort afschotting binnen de kerk. Van origine geen invallend licht door in de buurt zijnde ramen. De glaspanelen zijn met kunstgrepen mooi uit te lichten, maar dat is momenteel (nog) niet helemaal het geval, dit vraagt om een meer uitgekiende lichtinstallatie.

Toekomst kerkgebouwGezien dat de kerk voor de eredienst gaat sluiten, is te hopen dat alles kan blijven. De wens zou zijn, dat de bisschop zijn goedkeuring geeft de kleinere ruimtes van de kerk vrij te geven voor kleine bijeenkomsten van religieuze aard. Er ligt nog 1 glas-in-lood wens in het verschiet, iets hemels, wellicht nog ter ‘bekroning’ in de nabije toekomst.