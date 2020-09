Leo Bruijn had Schiedam als 'thuis'

In besloten kring wordt vandaag afscheid genomen van Leo Bruijn, een in Rotterdam vermaard horeca-ondernemer en politicus, die echter in Schiedam de basis legde voor zijn carrière.

schiedam - De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Van Nelle Fabriek. De Rotterdamse burgemmester Ahmed Aboutaleb voert er het woord. Het was ook in dit industriële complex aan de Van Nelleweg dat Leo Bruijn op vrijdag 24 april uitgeroepen werd tot super-oer-Spartaan. Die huldiging vond plaats op een afscheidsbijeenkomst van De Kasteelheertjes, waarvan Leo Bruijn voorzitter was. Het was toen al duidelijk dat hij niet beter zou worden. In januari was hij uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland gestapt, waar hij – evenals vele jaren ervoor in de Rotterdamse gemeenteraad – fractievoorzitter van de PvdA was geweest. Er was bij hem leverkanker gesignaleerd.

De Ridder

Leo Bruijn heeft in Rotterdam uitstekende horecazaken geëxploiteerd. Het begon met De Ridder aan de Mauritsweg, waar hij 35 jaar geleden zijn latere vrouw Mieke van Yperen ontmoette. Hij kocht de zaak uit symboliek en was blij dat hij Mieke niet in Hilton had ontmoet – “anders was ik nu nog aan het sparen.” Later begon hij achtereenvolgens het kleinste café van Rotterdam, Voigt in de Bloemkwekerstraat, Stobbe aan de Kortekade en Brasserie Dylans aan de Kralingseweg. Het waren uitstekende etablissementen, waar ook de Schiedammers kwamen die hij in zijn Schiedamse periode had ontmoet. Dat was toen hij zich nog regionaal inzette voor de Koninklijke Horeca Nederland. Hij woonde toen in flatgebouw Over de Veste. Door zijn verblijf in Schiedam had hij oog gekregen voor de problemen van deze stad, het tekort aan woonruimte en werkgelegenheid, het gemiddeld lage opleidingsniveau en de geringe koopkracht. Uit politiek oogpunt kon hij begrip opbrengen voor de Schiedamse frustratie over het verzet van de provincie Zuid-Holland tegen de vestiging van de Franse sportketen Decathlon op Harga.

In de provinciale politiek had hij Leo hierin een rol willen spelen, maar hij moest voortijdig afhaken. Hij is vandaag een week geleden op 63-jarige leeftijd overleden. Op Twitter condoleert de PvdA-afdeling Schiedam zijn weduwe Mieke en de andere nabestaanden.





Politiek

schiedammers kwamen graag bij leo over de vloer

Kor Kegel