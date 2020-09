Geef je verborgen talenten een kans

Als je het pand van Servicepunt Vrijwilligers Schiedam binnenstapt, vallen meteen de vele en gevarieerde vacatures op die aan de muur hangen. Van belbuddy tot redacteur bij online ouderenplatform Fief en van moestuinvrijwilliger tot ondersteuner van een klaverjasclub. "Veel mensen denken bij vrijwilligerswerk aan taken in de zorg", erkent consulente Claudia van Middelkoop, "maar er is zoveel meer mogelijk. We hebben zo'n 300 vacatures."

Schiedam- Vrijwilligerswerk is in deze corona-tijd belangrijker dan ooit. Coördinator van het Servicepunt, Chris van der Weijde:" We zagen in no time initiatieven opduiken. Dat is ook de kracht van vrijwilligerswerk, de flexibiliteit. Wat moet waar gebeuren en dat aanpakken. De uitdaging voor vrijwilligersorganisaties is de komende maanden vooral de initiatieven die door corona zijn weggevallen nieuw leven inblazen."

In de praktijk is er bijna altijd voor iedereen wel iets passends te doen. "Ieder mens heeft talenten", weet Claudia uit ervaring. "Iemand in een rolstoel bijvoorbeeld kan prima voorlezen. Het gaat er niet om wat je niet (meer) kunt, maar om wat wel."

Vrijwilliger worden kan op meerdere manieren impact hebben. "Vaak zijn vrijwilligers in een organisatie een frisse wind", benoemt Chris, "en voor de vrijwilliger zelf geeft het werk voldoening. Het is fijn om je nuttig te voelen. We zoeken samen naar iets waar iemand echt blij van wordt. Dat kan voor kort, lang of eenmalig zijn. Of ogenschijnlijk hetzelfde wat je al eerder deed, maar in een totaal andere organisatie. Wij willen vrijwilligerswerk verduurzamen door mensen door te laten groeien of hen te helpen een andere plek te vinden."

Behalve ervaring opdoen en je cv aanvullen, kun je als vrijwilliger je talenten ontwikkelen met gratis cursussen, trainingen en webinars.

"Organisaties willen vaak best flexibel zijn", benadrukt Claudia. "Die kunnen proberen vrijwilligerswerk af te stemmen op de agenda van de vrijwilliger. Digitaal werken kan ook een optie zijn. Samen kom je er vaak wel uit."

Het Servicepunt denkt mee met vrijwilligers én organisaties over mogelijkheden, matcht vrijwilligers met de juiste organisatie, geeft advies, zorgt voor deskundigheidsbevordering door trainingen en organiseert evenementen. Wil je aan de slag als vrijwilliger of zoek je juist een vrijwilliger? Neem dan contact op. Je bent meer dan welkom.

