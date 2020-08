Jimi Hendrix op driehoog

Het Schiedam van Kor Kegel



Dikke complimenten voor Wim van Zon en Peter de Raaf. Ze hebben over de hele wereld popfotografen benaderd die ooit bij live-optredens van Jimi Hendrix waren. Dat moeten nu 80-plussers zijn. Maar nog altijd enthousiast. Toen ze naar hun foto’s van de legendarische gitaarvirtuoos werden gevraagd, haalden ze alles uit de oude doos die nu de vorm van een laptop had en digitaal kregen Wim van Zon en Peter de Raaf de mooiste Hendrix-foto’s uit Amerika, Engeland, Zuid-Afrika en Nederland, dat laatste van de erven van Rob Bosboom (1940-2017) die bij het enige live-concert van Jimi Hendrix in Nederland was. Dat was in 1967 in de nood-Ahoy’ op het Heliport, nabij het Hofplein in Rotterdam, toen nog een kaalslag. Ik was 12 en ik had als brugklasser op het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen net kennisgemaakt met jazzrock en bluesrock wat je thuis en op Veronica niet hoorde, tenzij in de Lexjooo van Lex Harding. Ik was te jong om naar Jimi Hendrix in Rotterdam te kunnen.

Ik kreeg dus een koptelefoon; dat vond ik net zoiets als een bromfietshelm

Toen ik 16 was, verhuisden we van de Veenlantstraat 25b in het westen naar de Obrechtstraat 12 in Groenoord-Zuid. Centrale verwarming in plaats van een kolenkachel. Maar wat een nadelen had dat! Mevrouw Gijtenbeek van driehoog vroeg me eens, toen ik al uren Jimi Hendrix op had staan, om mee te gaan naar boven. Daar hoorde ik Jimi zo mogelijk nog luider dan op mijn eigen kamer. Dat kwam door die buizen van de cv. De resonantie sloeg de woning van meneer en mevrouw Den Tuinder op tweehoog over, maar de Gijtenbeekjes waren de klos. Ze hielden niet van Jimi Hendrix. Ik kreeg dus een koptelefoon; dat vond ik net zoiets als een bromfietshelm. Toch bleef ik elke week lp’s van de Centrale Discotheek in Rotterdam lenen en vaak zat daar nog Jimi Hendrix tussen.

Maar ik dwaal af, want het ging me om die formidabele prestatie van Wim van Zon en Peter de Raaf om al die beroemde foto’s uit muziekbladen als OOR, Hitweek, Record Retailer, New Musical Express, Rolling Stone, Billboard en Musicmaker samen te brengen op een unieke expositie in Schiedam, in de periode dat het vijftig jaar geleden is dat Jimi Hendrix op 27-jarige leeftijd in coma raakte en stikte in zijn braaksel.

Petje af ook voor Theater aan de Schie, dat niet alleen ruimte biedt aan die fototentoonstelling, maar ook gelegenheid geeft om het eerste exemplaar van een bijzonder boekje over Hendrix in Holland te overhandigen aan Wim van Krimpen, de onvolprezen oud-directeur van de Kunsthal, het Fries Museum en het Haags Gemeentemuseum, die op 26-jarige leeftijd als beginnend organisator Jimi Hendrix naar Rotterdam haalde. Schiedam mag er het decor van zijn.