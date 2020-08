Kinderworkshop op het plein van het Stedelijk Museum Schiedam

Dennis Teunissen, The chosen ones, 2018. Fotografie: Aad Hoogendoorn

Schiedam - Soms ligt een onderwerp voor een schilderij helemaal niet ver weg. Het wacht gewoon om de hoek of zelfs onder je schoenen. Dat laat kunstenaar Dennis Teunissen zien in de tentoonstelling Realisme nu in het Stedelijk Museum Schiedam. ‘De beelden die ik gebruik, vind ik in het dagelijks leven’, zegt hij. Bij de kinderworkshop op zondag 30 augustus op het plein van het museum kunnen de kinderen in zijn voetsporen treden. De workshop duurt van 12.00 - 16.00 uur en is gratis.

Onder leiding van een museumdocent gaan de kinderen met aquarelpotloden of wascokrijtjes aan de slag. Ze staan stil, zoomen in en tekenen wat ze zien. Deelname is makkelijk; je kunt gewoon aanhaken wanneer je wilt, ook als je maar een half uurtje wilt meedoen. De workshop is voor kinderen van alle leeftijden.