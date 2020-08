Bibliotheek Schiedam daagt je uit: Bouw je droomhuis in Lego

Schiedam - Fantaseer jij wel eens over het perfecte droomhuis? Een huis met een zwembad bijvoorbeeld boven op het dak! Of een gave bungalow met een gigantische bioscoop in de kelder. Of woon je liever op een stoere woonboot of in een sprookjeskasteel?



De Bibliotheek Schiedam heeft dit jaar met een aantal vrijwilligers de Korenbeurs nagebouwd en wij denken dat er nog wel meer jonge bouwmeesters zijn in Schiedam, dus we hebben een uitdaging voor je bedacht. Bouw je eigen droom(vakantie)huis in Lego. Je kunt er de hele zomervakantie over doen!

Een jury onder leiding van de bouwmeesters van De Korenbeurs zal 7 bouwwerken uitkiezen. Deze worden in de vitrines op de eerste verdieping van De Korenbeurs worden tentoongesteld. Kinderen kunnen dan begin september hun stem uitbrengen op hun favoriet. In september zal de prijsuitreiking plaatsvinden in De Korenbeurs.

Mooie uitdaging voor de zomervakantie, toch? Er zijn een paar spelregels. Lees die na op https://www.debibliotheekschiedam.nl/actueel/LEGO.html en doe mee!