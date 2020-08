we want more winnaar fadopelos2 te zien in theater aan de schie

Schiedam - Het fado duo FADOpelos2 werd deze week de eerste winnaar van de SBS6talentenjacht We Want More. Hiermee won FADOpelos2 de hoofdprijs van 100.000 euro. Dit najaar is het muzikale duo te zien in de Nederlandse theaters met de voorstelling Sei de um Rio. Woensdag 18 november 2020 is FADOpelos2 te zien in Theater aan de Schie.

FADOpelos2 bestaat uit zangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira. Iris maakte al op jonge leeftijd kennis met de Portugese fado muziek. Zonder de taal te begrijpen besloot ze zelf fado te gaan zingen. In 2017 kwam ze in contact met de Portuguese Tiago. Ze besloten als duo verder te gaan. "Met onze deelname wilden we eigenlijk gewoon een keer op tv laten zien hoe wij de Portugese fadomuziek op onze eigen manier in Nederland ten gehore brengen. Dat pakte verrassend goed uit!" aldus Iris over de deelname aan We Want More. Dit najaar tourt FADOpelos2 langs de Nederlandse theaters met Sei de um Rio (Ik ken een rivier), vernoemd naar de single waarmee ze het programma We Want More wonnen. Het duo brengt Portugese Fado muziek vol emotie. Laat u tijdens deze voorstelling meevoeren door de straten van Lissabon en droom weg bij het spel tussen zang en gitaar. Woensdag 18 november is FADOpelos2 te zien in Theater aan de Schie. Kaarten zijn te reserveren via de website van het theater: theateraandeschie.nl/voorstelling/fadopelosseideumio.