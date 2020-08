'Heisa in de Gorzen'

Schiedam - Bart Bos vraagt zich af: 'Krijgt de Gorzen een Nelson Mandela promenade?'



'Wat Schiedammers Han van der Horst en Mari Dingenouts betreft wel. Bij het onlangs aangelegde getijdenpark bij de Wilhelminahaven is een wandelpad ontstaan welke langs Zwembad Zuid loopt en de Havendijk verbindt met de Westfrankelandsedijk. Er bestond al wel sinds mensenheugenis een pad, alleen heeft het nieuwe pad de uitstraling gekregen van een heuse promenade met bankjes en verdient het daarom, althans volgens van der Horst en Dingenouts, een naambordje.

Het “oude" pad was naamloos, het was simpelweg het pad langs Zwembad Zuid. Maar als het aan Han van der Horst en Mari Dingenouts ligt blijft dit niet het geval bij de “promenade” en zijn met een voorstel naar de gemeente gestapt om de promenade te dopen tot “Nelson Mandela promenade”. Een voorstel dat de één helemaal top vindt maar lang niet bij iedereen, en met name Gorzenezen, in goede aarde valt, zoals is te lezen op social media en te horen uit de reacties op straat.

Waar voor de één Mandela een held is, heeft de ander helemaal niets met de goede man en kiest liever voor een belangrijke Schiedamse naam uit de geschiedenis, weer anderen zijn van mening dat een eventuele naam voor de promenade democratisch door de Gorzenezen moet worden gekozen. En de meest nuchtere Gorzenees houdt het gewoon op de promenade bij de Wilhelminahaven. Het voorstel houdt de gemoederen in ieder geval flink bezig met als bijkomend voordeel; waar Schiedammers nog niet op de hoogte waren van het getijdenpark en de bijbehorende promenade, staat deze nu volop in de spotlights waardoor steeds meer Schiedammers de promenade weten te vinden terwijl deze nog steeds naamloos is. Wordt vervolgd! (Foto en tekst: Bart Bos)