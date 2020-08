Honderd stenen in Volkspark verstopt

Schiedam – Ze liggen er sinds gisteravond. Honderd ronde, zwartgelakte stenen zijn verstopt in de drie delen van het Volkspark vanaf de Willem de Zwijgerlaan tot het eind van de Julianalaan, dus aan weerszijden van de Admiraal De Ruyterstraat.



(Door Kor Kegel)

De stenen zijn versierd en ze zijn genummerd. Govert Aardsche Janse heeft ze niet ingegraven, niet in de brandnetels gelegd en niet verder dan twee meter afstand van de wandelpaden verstopt. Hij kreeg hulp van Marieke Sprong, zijn goede vriendin die een flink aantal stenen had beschilderd, terwijl Govert de andere stenen decoratief beplakte.“Op de open grasvelden hebben we ook stenen neergelegd, volkomen willekeurig, maar niet eenvoudig waar te nemen,” zegt Govert Janse. Het idee om de ronde en gepolijste stenen in het Volkspark verspreid te verstoppen heeft hij ontleend aan wat tijdens de coronacrisis in de Verenigde Staten van Amerika zowat een rage is geworden: iets doen waarmee je andere mensen op een leuke manier bezighoudt.

“Mijn dochter Marit woont in Amerika. Zij vertelde over wat er allemaal bedacht wordt om anderen een plezierig tijdverdrijf te bezorgen. Zij noemde het verstoppen van stenen. De scholieren hebben nog twee weken zomervakantie. Ik zou het vermakelijk vinden als ze het Volkspark verkennen,” zegt Govert Aardsche Janse.De geboren Schiedammer groeide op in Rotterdam-West en werd werkzaam in de fotografie. Hij bouwde donkere kamers op schepen. Hij ging vervolgens psychologie en daarna filosofie studeren en werd werkzaam op de Wijsheidsschool Utrecht, later aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Toen hij 75 werd, moest hij vertrekken.

Nu is hij 83. Nog steeds is hij gastspreker op scholen, waar hij vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Daar schreef hij een boekje over. Zijn dochter Marit Janse is een bekende marathonloopster. Over de hele wereld nam ze al aan honderd marathons deel.Marieke Sprong is een oud-studente van hem. Ze hebben de stenen ‘vriendschapsstenen’ genoemd, een accentuering van de gedachte dat we er tijdens alle coronabeperkingen toch voor elkaar kunnen zijn. Govert vond de stenen op allerlei plekken, op het strand, in bossen en in plantsoenen. Die collectie heeft hij nu op een speelse manier ‘aan de stad’ gegeven.Govert hoopt dat mensen die stenen hebben gevonden hem het nummer en de vindplaats met foto willen mailen: g.janse2@kpnplanet.nl Het Nieuwe Stadsblad zal er in dat geval melding van maken.