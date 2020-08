'Heeft u intussen al zonnepanelen op het dak liggen?'

Schiedam - Hoogzomer is het, tijd om te genieten van alles wat de rest van het jaar niet kan. Even niet werken, even een lekkere temperatuur, even meer naar buiten, meer tijd voor mensen die je al te lang niet gezien hebt, even geen sleur, maar wat avontuur. Ook Energiek Schiedam is even aan het genieten van de inspanningen van afgelopen jaar, met als hoogtepunt de uitbreiding van hun bestuur. Daarover en over andere zaken lees je hieronder.



(D. Ammert)

Langzamerhand werd steeds meer duidelijk dat het werk de oorspronkelijke oprichters teveel werd. Naast het besturen van de coöperatie hebben zij ook gewoon een gezin (met kinderen) een baan en een sociaal leven. En nu, na discussie hoe de uitbreiding er uit moest gaan zien en welke mensen daar geschikt voor waren, hebben onze leden unaniem ingestemd met de voordrachten. Een mooie gevarieerde club is het geworden: jong en oud, echte Schiedammers en import, maar allemaal met een hart voor verduurzaming. En dat is nodig ook, bijvoorbeeld nu het voor Groenoord menens begint te worden om van het gas af te gaan. Niet meer praten, maar stappen ondernemen. Ook Energiek neemt daaraan deel middels vertegenwoordiging. En dan liggen er nog wat achterstallige zaken, zoals Zon op Erker. Schandalig eigenlijk zoals onze gemeente de mensen die intekenden in de steek laat. Eerst fouten maken, dan veel te laat reageren en nu lijkt het wel in het vergeetboek terecht te komen. Kunnen onze wethouders dan niet meer dan linten knippen en leuke foto’s maken voor de bühne? En dat met een zogenaamd “groen college”. Kom op GroenLinks, laat zien wat je waard bent. Over een half jaar zijn er weer verkiezingen. Wat zou het leuk zijn als Schiedam eens bovenaan een goed lijstje staat! (goed gedaan Museum). In ieder geval nog een punt waar het bestuur tegenaan gaat. Waar ik nieuwsgierig naar word, is Woonplus. Uit reacties bleek dat mijn beeld niet klopt, dat er voor de huurders in Schiedam niets gedaan wordt. WoonServicePunt en WoonWijzerWinkel zijn allebei op de huiseigenaren gericht en altijd hoor ik maar “wij zitten bij Woonplus” alsof daar alles mee gezegd is en er niets mag op het gebied van verduurzaming. Dat Woonplus alleen maar woningen sloopt en nieuwe (duurzame, dat wel) terugzet. Wie weet daar meer over? Reageer dan op de site van het Stadsblad of op onze eigen website EnergiekSchiedam.nl, klik op Contact. Nu even genoeg hierover en terug een beetje genieten. Heeft u intussen zelf al zonnepanelen op het dak liggen of besteld? En kijkt u dan met veel genoegen naar uw energiemeter? Dubbel genieten in eigen tuin. Bakken met een biertje erbij misschien. Geen tuin, geen nood, misschien heeft u kinderen op school? Weet dan dan er met verschillende scholen gesprekken gevoerd worden om die lege daken ook te voorzien. Te gecompliceerd om hier uit te leggen hoe dat precies werkt, maar neem contact op en doe gewoon mee.