Column - Blijven wij nog serieus

Schiedam - Joke Ballijns kijkt om zich heen in Schiedam en vraagt zich af of we nog serieus met corona omgaan.



Al een paar weken besluipt mij een naar gevoel van onveiligheid. Is men corona-moe? Heeft iedereen op dit moment een kort lontje?

Ik weet het niet, maar geloof mij, het wordt er in Nederland echt niet leuker op met al die maatregelen, maar zeker op het niet naleven van die maatregelen. Want waarom is het nu zo moeilijk die 1,5 meter afstand, ik geef toe het is in een restaurant etc. een stuk minder gezellig, maar als wij daarmee een tweede golf kunnen voorkomen, waarom houden mensen zich daar dan niet aan.

Waar is de beleefdheid gebleven van eind maart, toen iedereen zich aan de regels hield? Kom ik nu in de supermarkt dan hangen er soms mensen over mijn scootmobiel heen om iets te pakken en zeg er maar niets van want binnen de kortste tijd heb je ruzie en daar vind ik het op dit moment een ietsje te warm voor. Heb wel het idee dat al die afgepaste gele blokken er een beetje voor Jan met de korte achternaam op de vloer staan.

Heb bij het rondkijken in Schiedam vandaag de jaarlijkse ledenvergadering van Soos Blauwhuis bijgewoond. Heb zelf ruim 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en was razend benieuwd hoe zij het dit jaar financieel gaan klaarspelen.

Want als ik lees hoeveel miljarden er gaan naar de KLM, Multinationals. Reisorganisaties, cultuur en andere organisaties (begrijp mij goed, heel hard nodig) maar hoe is daar nu de stand?

Allereerst de Soos aan het Spinhuispad heeft een supergoed circulatiesysteem dat zorgt voor een constante luchtverversing, een voorwaarde destijds omdat wij een keuken hadden, tegenwoordig een groot geluk omdat het pand nu coronaproof is.

Heerlijk koel en veilig, wel zo fijn omdat de doelgroep daar toch wel de senioren zijn en men daar WEL de 1,5 meter afstand naleeft.

Daarnaast zijn het allemaal vrijwilligers die heel veel werk verzetten om alles draaiende te houden, maar omdat de bar etc. weinig inkomsten generen is men afhankelijk van het lidmaatschapsgeld van de leden en doordat een aantal activiteiten op dit moment een beetje stilliggen is aan ledenwerving de laatste maanden weinig gedaan.

Soos Blauwhuis is een ledenvereniging en komt zodanig voor geen extra geld in aanmerking, vandaar dus mijn oproep vandaag aan alle leden, kijk eens om je heen en maak je buurvrouw/man, familie, vrienden etc. lid van de vereniging, het kost slechts… 0,48 cent per week. Ook u kunt zich aanmelden soos@s-blauwhuis.nl, daar heeft u geen buren voor nodig.

Waar vind je zo’n vangnet nog in deze tijd? Ook al doe je nooit aan activiteiten mee, voor zo’n luttel bedrag hou je wel een seniorenvereniging draaiende en ouder worden we allemaal, maar achter de geraniums zitten wil niemand en als het virus is overwonnen, dan gaan wij allemaal weer naar de Soos, maar ja dan moet u wel lid zijn.

(Joke Ballijns)