Geen vakantie voor Galerie 158:beeldende kunst met een obsessie

Schiedam - Het coronavirus kan mensen totaal obsederen, sommigen omdat ze als de dood zijn besmet te raken, anderen omdat ze door het wegvallen van omzet op een bankroet afstevenen.

(Kor Kegel)

Wat tekent deze tijd meer dan obsessie? Tessa van Blokland wist meteen wat het thema zou worden van de tentoonstelling die ze als gastcurator mocht verzorgen in Galerie 158 aan de Hoogstraat. Daar, op nummer 158, huist de galerie van Margi Geerlinks. Nu Margi een maand met vakantie is, mocht Tessa er een expositie inrichten. De 29-jarige onderneemster selecteerde zes jonge kunstenaars van wie het werk iets obsessiefs heeft of tenminste aan een volkomen inbeslagname van je gedachten doet denken.

Het werk van de zes kunstenaars is totaal verschillend in stijl en onderwerpkeus, maar de rode draad is dat obsessieve bezig zijn. De Leidse kunstfotograaf Mikel Folgerts zoekt in de gebouwde omgeving naar lijnen, hoeken en cirkels die uitvergroot een schouwspel opleveren dat je nauwelijks nog aan een gebouw denkt. Je kunt zijn werk abstract en minimalistisch noemen. Een zelfde lijnenspel zie je in de twee grote tekeningen die Judith Aardse thuis in Delft maakte van haarstrengen. Eindeloos tekende ze haren in golven. De getekende patatjes van het duo Ko de Kok en Florian Borstlap zijn als het ware dikke lijnen, waartegen klodders verf als mayonaise tegenaan gegooid zijn. Ko de Kok en Florian Borstlap lieten hun ‘eetbare’ kunst ook zien in de Rotterdamse kunstsupermarkt Roodkapje (Delftseplein 39), op het eerste gezicht een trendy supermarkt, maar de schappen zijn gevuld met kunst, zoals afbakpizza’s van keramiek. Speciaal voor ‘Obsessie’ maakte illustrator Levi Jacobs een drieluik van katten in neonkleuren. Levi heeft een opvallende stijl door kleurgebruik, textuur en interpretatie. Hij publiceert onder meer in The New York Times en De Morgen. De eveneens Rotterdamse grafisch ontwerper Fenna Schaap heeft een serie zeefdrukken gemaakt, ‘Memento’, waarin ze zeefdrukken verknipt en steeds anders aan elkaar plakt. Het levert veranderende composities op, terwijl de transparante film voor de belichting van het zeefdrukraam steeds verder slijt. En dan staan er zomaar design schoenen en oude radio’s tussen de kunstwerken. Tessa van Blokland is zoals veel mensen geobsedeerd door het hippe design van MNDS shoes. En die radio’s komen van het bedrijfje FÜNKT radios, dat ze samen met haar vader opzette. Te zien t/m 30 augustus. Galerie 158 is van donderdag t/m zaterdag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.