'Op de Maasboulevard is, vooral in avonduren, nog van alles mis'

Schiedam - Het verzet tegen en de kritiek op de manier waarmee de gemeente om gaat met recreatieve functie en het in de nachtelijke uren misbruiken van de Maasboulevard krijgt gehoor. Zeker dat laatste, want “we hebben begrip voor de overlast die omwonenden ondervinden.”



(Door Gerard S. Verver)

Massaal onbegrip was er over het na de corona-lockdown afgekondigde verbod om op het ‘Balkon van Schiedam’ tussen 00.00 en 24.00 uur te stoppen of te parkeren. Over de genoemde tijden werd in social media lacherig gedaan. “Dat is toch precies hetzelfde. Dat bord heeft zo niets om het lijf.” Hoewel er met die tijdsaanduiding niets mis was (de één is de eerste seconde van de nieuwe dag en de ander de laatste seconde van de oude) is het bord inmiddels toch verwijderd en hoeven ouderen niet honderden meters met hun stoeltje te sjouwen om hun geliefde plaatsje langs de boorden van de Maas te bereiken.

Overlast voorkomen

Ook kwam er vanuit het stadskantoor het voor de klagers ongetwijfeld verheugende nieuws, dat “we enkele fysieke maatregelen gaan nemen om overlast te voorkomen. We kennen de klachten en zijn echt bezig daarvoor een oplossing te vionden." Om verdere uitleg gevraagd, volgt er dat "er uiteraard ideeën zijn, maar dat daaraan nog wordt getekend."

Saillant is, dat werknemers van het aan de Maasboulevard gelegen DHG bij het verlaten van het gebouw geacht worden rechtsaf te slaan (foto), maar dat dan wel voor 22.00 uur moeten doen, want daarna is de route ‘wijk uit’ verboden terrein. "Ik dacht, dat het er met het weghalen van dat 00.00-24.00 bord duidelijker was geworden. Dat blijkl dus niet het geval", reageert gemeenteraadslid Arie Villerius (Lokaal Onafhankelijk Schiedam), die eerder al het vingertje opstak over de wirwar aan borden. "Ik laat er nogal eens mijn hond uit en werd er steeds door mensen over aangesproken.".

Duistere zaken

Volgens hem is er trouwens meer mis op de boulevard. En vooral nadat de duisternis is gevallen. "Je wilt niet weten, wat er zich daar dan allemaal verzameld. In nogal eens peperdure auto's. Er wordt geracet, gedealed en in van alles gehandeld, Duistere zaken. Van handhaven is echter geen sprake."

Het stoort hem én de omwonenden, dat het gezag het in de avonduren laat afweten. "Zet Boa's in. Desnoods politie. Het wordt hoog tijd, dat men gaat handhaven. Dat hoef je maar een paar keer te doen en je bent van de overlast af."